Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем’єр-ліги між Кривбасом та Дніпром-1, який розпочнеться 28 жовтня о 16:00.

У поєдинку 12 туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря зіграє проти житомирського Полісся.

Поєдинок пройде на стадіоні Лівий берег у Київської області. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Андрій Коваленко.

Також зазначимо, що цей матч пройде без підтримки ВАР.

Онлайн-трансляція:

Після дев'яти ігор Зоря набрала дев'ять очок і посідає 12 місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Полісся 22 бали та другий рядок після 11 матчів.