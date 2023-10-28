Україна

Хавбек житомирської команди поділився своїми думками перед грою з Зорею.

Півзахисник житомирського Полісся Артем Козак прокоментував майбутній матч УПЛ проти луганської Зорі.

"Позитивний настрій, всі шикарно себе почувають. Пройшли гарну підготовку в паузі збірних. Перша гра була сумбурна, але ми її виграли. Головне — це результат.

На цьому тижні Зоря в думках. Всі готуються. На турнірне становище наше і Зорі не варто дивитись, бо команда грає в дуже привабливий атакувальний футбол. Вони багато грають вперед, у них багато швидкісних і здібних гравців. Можливо, на них вплинули переїзди і участь в єврокубках.

Тим більше, що ми знаємо, що команда втратила багатьох своїх лідерів. Зараз тривають перебудови, але по складу, по підбору гравців — це добротна українська команда, яка претендує на найвищі місця", — наводить слова Козака прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Зоря — Полісся відбудеться сьогодні, 28 жовтня, о 16:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна відео-трансляція поєдинку.