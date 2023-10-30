Україна

Сергій Чоботенко поділився своїми думками після гри з Зорею.

Захисник житомирського Полісся Сергій Чоботенко прокоментував перемогу своєї команди у матчі 12 туру УПЛ проти луганської Зорі (1:0).

"Ми взагалі не дивуємось у турнірну таблицю, а граємо від матчу до матчу. Наступна гра – найважливіша. Вже наприкінці чемпіонату дивитися, на якому місці будемо. Ще рано, гадаю, говорити за перше місце. Але проти Кривбасу буде лобова гра, надважлива.

У нас хороше взаєморозуміння, злагодженість. Ми надійно граємо в обороні, а це дає нам результат.

Менше проблем із форвардами? Якщо подивитись на Едуардо Герреро, то це – топфорвард. Не лише для України, а й для європейського футболу. Він ніби не великий, але дуже добре вміє ставити корпус. Дуже різкий, може з напівобороту пробити та вирішити момент.

Команди прогресують: Чорноморець, Рух. Львівський клуб, можна сказати, грає дітьми, але показує справді гідний рівень", — сказав Чоботенко в ефірі ПРОФУТБОЛ Digital.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — Полісся.