Україна

Дебютний матч в УПЛ Нємчанінов провів 14 липня 2013 року.

У матчі 12 туру української Прем'єр-ліги Минай поділив очки з рівненським Вересом (0:0).

У цьому матчі взяв участь захисник закарпатської команди Дмитро Нємчанінов, котрий відіграв увесь поєдинок.

Для 33-річного українця це був ювілейний 150 матч у чемпіонатах України.

На рахунку Дмитра 40 матчів у Минаї, 25 – у Волині, 5 – у Чорноморці, 58 – в Олімпіку, 5 – у Десні та 17 – у Вересі.

Дебютний матч в УПЛ Нємчанінов провів 14 липня 2013 року у складі Волині проти київського Динамо (1:1).

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Минай — Верес.