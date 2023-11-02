Україна

Коментар Дмитра Чигринського напередодні "класичного".

Захисник Шахтаря Дмитро Чигринський висловився напередодні матчу з Динамо в чемпіонаті України.

"Ми розуміємо важливість цієї гри. Сто відсотків розуміємо, що це одна з ключових ігор на даному етапі. Як показує чемпіонат, всі втрачають очки. Лідери наразі неочікувані, тобто це інші команди — не Шахтар та Динамо.

Звичайно, на дистанції все може помінятись, але конкретно у цей проміжок часу це ключова гра. Ми розуміємо, що ми граємо трошки в іншому графіку. Ця перемога, якщо ми її здобудемо, зіграє дуже важливу роль.

Я бачив всі зустрічі Динамо. Не те щоб готувався до них, просто суперника треба знати в лице. Я б не відокремлював фізичну готовність від ігрової. Коли є результат, то і гравці відчувають більше впевненості. Коли результату немає, як зараз в Динамо, то не все так гаразд виглядає і в фізичному плані.

Динамо зараз не в найкращій формі, ми це розуміємо. Але ми були в у такій самій ситуації не так давно. Ситуація швидко змінилась. Треба готуватись до того, що Динамо свою найкращу гру. Це однозначно.

Крім того, це дербі, це "класичне". Тут без варіантів. В якому б стані хто не був, команди будуть віддаватись на сто відсотків. Передматчеві розклади великої ролі не грають", — сказав Чигринський в інтерв'ю ютуб-каналу Шахтаря.

Нагадаємо, матч Динамо Київ — Шахтар відбудеться вже завтра, 3 листопада. Він розпочнеться о 17:00, а на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.