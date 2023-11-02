Англія

Наставник "сорок" задоволений результатом.

Керманич Ньюкасла Едді Гау прокоментував перемогу над МЮ (3:0) в матчі Кубка Англійської ліги.

"Ми показали дуже хорошу гру та приголомшливий менталітет. У нас і так травми, а тут на початку матчу здобули ще одну. Але ми чудово відреагували.

Якби гравці не виконували те, що ми хочемо, ми не мали б шансів. На Олд Траффорд дуже важко забити, але ми зробили це, незважаючи ні на що", – сказав головний тренер Ньюкасла.

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 0:3 Відео голів та огляд матчу Кубка англійської ліги