Англія

Керівники англійського футболу намагаються діяти на випередження.

Початок чергового витку агресії проти Ізраїля з боку Палестини спричинив не тільки відповідь із боку жертви нападу, а й суперечки в міжнародній спільноті щодо необхідності підтримки тієї чи іншої сторони.

Чимало футболістів по всіх куточках Європи: від Шотландії до України, мусульманського віросповідання вже висловились у підтримку мешканців Палестини, останнім із яких став нападник німецького Майнці Анвар Ель-Газі.

Що ж стосується англійської Прем’єр-ліги, то тут яскравим флагманом підтримки Палестини є єгиптянин Мохамед Салах, через якого його головному тренеру Юргену Клоппу вже доводилось відповідати на складні питання журналістів.

А поки обговорення точились довкола представників "червоних", до дискусії долучився півзахисник Лестера Хамза Чаудрі з неоднозначним закликом: "Від річки до моря — Палестина буде вільною", що безпосередньо натякає на знищення держави Ізраїль як такої.

За сталою для таких резонансних заяв традицією, Чаудрі доволі швидко вилучив публікацію із своїх соціальних мереж, але реакція футбольних органів уже була запущена.

Футбольна асоціація Англії надіслала лист усім клубам із рекомендацією щодо запобігання вживанню цього політичного слогану в публікаціях футболістів у соціальних мережах.

У разі недотримання, керівники футболу погрожують зверненням до поліції.