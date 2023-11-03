Україна

Наставник столичної команди поділився своїми думками після гри з Ворсклою.

Головний тренер Оболоні Валерій Іващенко прокоментував поразку своєї команди у чвертьфінальному матчі Кубку України проти Ворскли (0:3).

"Було два різні тайми. Перший тайм провалили. Не грали так, як домовлялися. Внесли корективи, поговорили у перерві. У другому таймі додали, розпочалася інша гра. Але у вирішальній фазі не вистачало, щоб забити.

Але й так увійшли до історії, дійшовши до цієї стадії. Тепер будемо концентруватися на чемпіонаті.

Пропускаємо багато м'ячів. Важко це коментувати. Те, що летить у ворота – все залітає. Може, сходити кудись, щось спробувати", - наводить слова Іващенка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Оболонь — Ворскла.