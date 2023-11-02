Україна

Ворскла розгромила Оболонь та здобула останню перепустку до півфіналу Кубка України

Команда Валерія Іващенка отримала три м'ячі без відповіді у власні ворота в другому матчі поспіль, а футболісти Віктора Скрипника менше трьох у цьогорічному Кубку забивати відмовляються.

Оболонь — Ворскла, фото ФК Оболонь Київ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Оболонь — Ворскла 0:3

Голи: Степанюк, 27, Кане, 44, Бацула, 69



Оболонь: Федорівський — Нагієв (Мединський, 46), Вовкун, Приймак, Лук’янчук, Прокопенко — Слободян, Косовський, Дубко (Карась, 46) — Суханов (Краснопір, 58), Тарануха (Груша, 64).



Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Корнієнко (Феліпе, 76), Крупський — Скляр (Юрченко, 75), Челядін — Кане (Островський, 88), Нестеренко, Бацула — Степанюк (Черниш, 89).



Попередження: Дубко, Суханов, Слободян — Крупський, Скляр