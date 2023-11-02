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Оболонь — Ворскла 0:3
Голи: Степанюк, 27, Кане, 44, Бацула, 69

Оболонь: Федорівський — Нагієв (Мединський, 46), Вовкун, Приймак, Лук’янчук, Прокопенко — Слободян, Косовський, Дубко (Карась, 46) — Суханов (Краснопір, 58), Тарануха (Груша, 64).

Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Корнієнко (Феліпе, 76), Крупський — Скляр (Юрченко, 75), Челядін — Кане (Островський, 88), Нестеренко, Бацула — Степанюк (Черниш, 89).

Попередження: Дубко, Суханов, Слободян — Крупський, Скляр