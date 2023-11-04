Україна

Українець поставив на перше місце майбутнього переможця Ліонеля Мессі.

Наприкінці жовтня 2023 року відбулася церемонія вручення Золотого м'яча, який отримав аргентинський форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі.

Зараз стало відомо, за кого голосувала Україна, від якої був представлений журналіст Ігор Лінник.

Український журналіст на перше місце поставив Мессі, а за ним у топ-3 потрапили півзахисник Манчестер Сіті Родрі та його партнер по команді – нападник Ерлінг Голанд.

Четверте місце дісталося нападникові ПСЖ Кіліану Мбаппе, а топ-5 доповнив марокканський голкіпер Яссін Буну.

Раніше стало відомо, що Мессі обійшов Голанда на 105 балів за підсумками голосування за Золотий м'яч.