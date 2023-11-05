Україна

Румунський фахівець прояснив ситуацію.

Екснаставник Динамо Київ Мірча Луческу уточнив, що не має наміру закінчувати кар'єру, як було сказано раніше. Румун запевнив, що його неправильно зрозуміли.

"Звідки виникла історія із завершенням кар'єри? Зі сторони клубу, я не знаю, як її інтерпретували. Я ніколи цього не казав. Я йду з команди.

Я все ще в Україні. Ще день чи два, і я повернуся додому. Поки що думаю, що мені робити. Поїду до села, поїду додому та подивлюся, як там справи. Зараз я почуваюся добре фізично. Здоров'я мені дозволяє працювати", — цитує Луческу Fanatik.ro.

Нагадаємо, після матчу з Шахтарем Луческу оголосив про свій вихід з Динамо та завершення тренерської кар'єри.