Україна

Наставник луганської команди поділився своїми думками після гри з Вересом.

Головний тренер луганської Зорі Валерій Кривенцов прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти Вереса (2:2).

"Готувались до цієї зустрічі дуже серйозно. Моя команда зробила все, щоб перемогти.

Коли рахунок був 2:1, ми мали декілька шансів заробити рахунок 3:1 чи 4:1, але не зуміли закрити цю гру.

В нас дуже молода команда. Не вистачило майстерності, вірних рішень в третій частині поля. Вже котрий поєдинок нас переслідує нефарт. Два удара по наших воротах, рикошет і нічийні гра…

Не було жодної заміни? Це моє рішення. Хотів зробити одну заміну, але передумав", - наводить слова Кривенцова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес — Зоря.