Україна

19-річний футболіст не виявляв повагу до клубу.

Металіст 1925 на своєму офіційному сайті оголосив про розірвання контракту з півзахисником Вадимом Сологубом.

Угода з 19-річним українцем була розірвана, оскільки гравець систематично виявляв неповагу до клубу та нехтував тренувальним процесом.

Сологуб став гравцем харків'ян у березні цього року і з ним було підписано контракт до кінця 2026 року.

Нинішнього сезону він на полі не з'являвся. Минулого сезону Вадим провів лише дев'ять хвилин в одному матчі УПЛ.