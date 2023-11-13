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Керманич Динамо Київ прокоментував перемогу над Кривбасом.

Київське Динамо в чотирнадцятому турі української Прем’єр-ліги на виїзді здолало криворізький Кривбас.

Кривбас — Динамо 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри виконуючий обов’язки головного тренера "біло-синіх" Олександр Шовковський дав інтерв’ю клубним ЗМІ на тлі великого медійного скандалу.

"Було непросто. Ми потрапили в таку ситуацію, коли останнім часом не могли здобути такі бажані для нас залікові пункти. Унаслідок цього Мірча Луческу прийняв рішення піти у відставку.

За цей час ми, перш за все, намагалися вивести хлопців на емоційно необхідний правильний рівень, а по-друге, дати їм новий сплеск бажання грати у футбол, причому, грати так, як ми це бачимо.

Щось удалось, щось не вдалось, помилки були, десь пощастило. Але вважаю, сьогоднішня перемога заслужена.

Я чудово знаю Юрія Вернидуба, знаю в який футбол грають команди, які він очолює, наскільки агресивно та злагоджено атакують. Вони перебували на першому місці й, думаю, і надалі показуватимуть потужну гру.

Ми розуміли, що не мали права сьогодні навіть подумки допустити можливість програти їм у бажанні, мотивації, самовіддачі — компонентах, які в сучасному футболі вирівнюють силу команд. А далі вже свою роль зіграли наші тактичні напрацювання.

Вилучення Бескоровайного? У нас є органи, які відповідають за це. Епізод, безумовно, цікавий із точки зору трактування. На нашу думку, — це, безумовно, червона картка, на думку команди Кривбас, можливо, — було достатньо й жовтої.

Наприклад, я вважав, що жовтої картки Ванату не мало бути, бо він послизнувся, але він її отримав, а в ідентичному епізоді на правому фланзі, коли Тимчик уже був попереду захисника, той зіграв у підкаті й попередження не дали.

Моменти трактують судді, але те, що Ванат був попереду, мав перевагу, це факт. Окрім того, у нас є система VAR, яка може підказати арбітру, чи достатньо там жовтої картки.

Ви побачили, що в першому таймі ми грали ніжно, а я — що ми діяли агресивно, більше вперед. Краєвид із вікна однаковий для всіх, але кожен бачить своє.

Вважаю, суддям потрібно думати не про інтригу, а про порушення правил. Якщо є фол — показувати картку, якщо немає — не показувати. Все просто.

Думаю, питання, як сприймає моє призначення команда, майте ставитись не до мене, а до хлопців. Так, ситуація непроста, але завдання, які стоять перед клубом, незмінні — чемпіонство.

Шапаренко? На жаль, він в матчі проти Колосу отримав ушкодження й зараз відновлюється. Сподіваюся, що найближчим часом він розпочне індивідуальні тренування", — заявив український фахівець.

У наступному турі київське Динамо зіграє вдома проти львівського Руху.