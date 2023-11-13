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Захисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Кривбасом.

У чотирнадцятому турі української Прем’єр-ліги київське Динамо на виїзді здолало криворізький Кривбас.

Кривбас — Динамо 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "біло-синіх" Владислав Дубінчак дав інтерв’ю клубним ЗМІ, розповівши про настрій усередині команди.

"Виклик до збірної? Загалом, можна це назвати й несподіванкою. Дуже радий, це велика подія для мене та моєї сім’ї, велика гордість, адже все своє свідоме життя мріяв про це. Зараз дуже щасливий та сповнений натхнення, сподіваюся виправдати довіру головного тренера.

Спілкувався із старшими хлопцями, із тим самим Ярмоленком, і, можна сказати, від нього почув першим. Спочатку поставився до його слів скептично, і повірив лише тоді, коли побачив список викликаних гравців. А потім і офіційний виклик до клубу прийшов.

Що ж до клубних справ, то Шовковський зараз старається донести нам свою філософію. Кожного дня в нас теоретичні заняття, стараємося зрозуміти, що він хоче від нас.

Сьогодні ви самі могли бачити, що саме змінилося у нашій грі, особливо що стосується ролі флангового захисника. Ми більше грали в центрі, в обороні, оскільки зараз нам потрібно набирати очки, здобувати перемоги, а показувати красиву гру — це поки на другому плані для нас.

Ми не перемагали в чотирьох матчах, тож зараз уже відступати немає куди. Можна сказати, це був наш останній шанс проявити себе, отримати позитивні емоції та наблизитися до лідерів", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо зіграє вдома проти львівського Руху.