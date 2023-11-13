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Наставник дніпрян поділився своїми думками після гри із Шахтарем.

Головний тренер Дніпра-1 Юрій Максимов прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти донецького Шахтаря (3:1).

"Треба було відіграватися, адже пропустили швидкий гол, але далі грали так, як і прагнули с початку матчу, більше контролювати м’яч і проводити контратаки. Зрівняли рахунок у кінці першого тайму і потім вже було легше грати.

Шахтар — Дніпро-1 1:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

У Шахтаря є ротація, можуть чотири гравці змінити, але цього разу була тільки одна заміна – замість Гочолейшвілі вийшов Конопля. А так в основному одні й ті ж хлопці грають. Але у них були п’ять діб паузи до матчу, і "гірники" мали можливість нормально підготуватися. Не кожен матч ми виграємо у Шахтаря. Для хлопців буде додатковий вихідний.

Що сказав почесний президент клубу Юрій Береза? Він подякував команді, сказав, що дуже за неї вболіває і жартував", - наводить слова Максимова прес-служба клубу.

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