Україна

Одеська команда розкритикувала суддівство перед виборами президента УАФ.

Одеський Чорноморець у своєму Telegram-каналі опублікувала заяву у стилі "крик душі" на адресу суддівських рішень у матчах української Прем'єр-ліги перед виборами президента УАФ.

"Український футбол на порозі історичних процесів. Вперше майже за 10 років вибори президента УАФ стануть не просто формальністю, а призведуть до кадрових змін.

Але як зробити так, щоб однією зміною прізвищ все не закінчилося? Наш футбол, особливо клубний, аж ніяк не можна вважати стовідсотково здоровим.

І справа не тільки в тому, що війна заважає футболу розвиватися. Немає ніяких виправдань постійним скандалам у вітчизняному футболі, що повʼязані з низькою кваліфікацією, а іноді й відвертою упередженістю суддів.

Змінювати футбол в Україні, закриваючи очі на справи у суддівському корпусі — це вибори заради виборів.

Огляд кожного туру в різноманітних виданнях вже давно розпочинається не з кращих голів, асистів чи тактичних тренерських кроків. А з переліку суддівських помилок.

Чорноморець ніколи не займався складанням альтернативних таблиць. Але все має свою межу. Після 14 турів маємо таку картину: 5 з 6 поразок в сезоні 23/24 супроводжувалися, мʼяко кажучи, неоднозначними рішеннями суддівських бригад.

Перше коло ще не закінчилося, а Чорноморець вже зібрав букет з:

- непризначених пенальті у ворота суперника;

- вигаданих червоних карток (4 з 5);

- непоказаних червоних карток гравцям команди-суперниці.

І це лише те, що кидалось в очі всім і не потребувало занадто експертної оцінки. Чорноморець сподівається, що вибори президента УАФ стануть справжнім каталізатором для ефективних змін в роботі величезної суддівської родини. Якщо грати постійно 11 на 15 чи 10 на 15, можна довго не витримати", — йдеться у заяві клубу.

Після 13 турів Чорноморець набрав 19 очок і посідає восьме місце у турнірній таблиці УПЛ.

Свій наступний матч "моряки" проведуть проти Дніпра-1. Гра відбудеться 27 листопада о 17:00 за київським часом.