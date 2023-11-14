Україна

Команди УПЛ заповнять міжнародну паузу спарингом між собою.

Під час міжнародної паузи рівненський Верес проведе товариський поєдинок проти Колоса з Ковалівки. Про це повідомляє прес-служба Вереса.

Товариська зустріч клубів УПЛ відбудеться у неділю, 19 листопада. Час стартового свистка буде оголошено пізніше.

Після 13 ігор Верес набрав вісім очок і посідає 15 місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Колоса – 14 матчів та 20 балів.

Додамо, що команди зіграли матч першого кола УПЛ у третьому турі, і тоді підопічні Ярослава Вишняка стали переможцями з рахунком 2:0.