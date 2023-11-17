"Гірники" заповнять міжнародну паузу.
Рух - Шахтар, фото - Шахтар
17 листопада 2023, 11:26
Донецький Шахтар заповнить міжнародну паузу товариським матчем з львівським Рухом. Про це повідомляє пресслужба "гірників".
Гра відбудеться в понеділок, 20 листопада, на полі готельного комплексу Emily Resort у Винниках (Львівська область) та почнеться о 14:00.
Дивитись пряму трансляцію спарингу на можна клубному YouTube-каналі "гірників".
Нагадаємо, під час минулої міжнародної паузи команди також грали товариський поєдинок. Донецький клуб здобув впевнену перемогу з рахунком 2:0.
Додамо, що Рух наразі посідає п'яте місце в УПЛ, Шахтар — четвертий.