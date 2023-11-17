Україна

"Гірники" заповнять міжнародну паузу.

Донецький Шахтар заповнить міжнародну паузу товариським матчем з львівським Рухом. Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Гра відбудеться в понеділок, 20 листопада, на полі готельного комплексу Emily Resort у Винниках (Львівська область) та почнеться о 14:00.

Дивитись пряму трансляцію спарингу на можна клубному YouTube-каналі "гірників".

Нагадаємо, під час минулої міжнародної паузи команди також грали товариський поєдинок. Донецький клуб здобув впевнену перемогу з рахунком 2:0.

Додамо, що Рух наразі посідає п'яте місце в УПЛ, Шахтар — четвертий.