11 команд пробились на чемпіонат Європи.
Словаки зіграють у фінальній стадії ЄВРО втретє поспіль, фото УЄФА
17 листопада 2023, 11:00
Кваліфікація до чемпіонату Європи 2024 року, який пройде на полях Німеччини, добігає кінця. Вже визначились 11 команд, які достроково гарантували собі місце у фінальному турнірі.
Всього на чемпіонаті Європи зіграють 24 національні команди. Збірна Німеччини, як господарка турніру, автоматично потрапляє на турнір.
За підсумками кваліфікації путівки на Євро-2024 отримають 20 збірних, які посіли перше та друге місце у своїй групі.
Ще три путівки будуть розіграні в раунді плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23. Стикові матчі відбудуться в березні наступного року.
Збірні, які вже гарантували вихід на ЧЄ-2024:
1. Німеччина (країна-господарка)
2. Франція
3. Португалія
4. Бельгія
5. Іспанія
6. Шотландія
7. Туреччина
8. Австрія
9. Англія
10. Угорщина
11. Словаччина
Чемпіонат Європи-2024 з футболу відбудеться з 14 червня до 14 липня.