Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

11 команд пробились на чемпіонат Європи.

Кваліфікація до чемпіонату Європи 2024 року, який пройде на полях Німеччини, добігає кінця. Вже визначились 11 команд, які достроково гарантували собі місце у фінальному турнірі.

Всього на чемпіонаті Європи зіграють 24 національні команди. Збірна Німеччини, як господарка турніру, автоматично потрапляє на турнір.

За підсумками кваліфікації путівки на Євро-2024 отримають 20 збірних, які посіли перше та друге місце у своїй групі.

Ще три путівки будуть розіграні в раунді плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23. Стикові матчі відбудуться в березні наступного року.

Збірні, які вже гарантували вихід на ЧЄ-2024:

1. Німеччина (країна-господарка)

2. Франція

3. Португалія

4. Бельгія

5. Іспанія

6. Шотландія

7. Туреччина

8. Австрія

9. Англія

10. Угорщина

11. Словаччина

Чемпіонат Європи-2024 з футболу відбудеться з 14 червня до 14 липня.