Україна

Команда із Дніпра відновила тренування після шести вихідних.

Футболісти Дніпра-1 відновили тренувальний процес через шість вихідних днів під час міжнародної паузи на матчі збірних. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Через погану погоду у Дніпрі тренування пройшло у тренажерному залі, а сьогодні заняття мають бути вже на полі.

У загальну групу команди Юрія Максимова повернулися одразу два гравці — захисник Олег Горін та півзахисник Володимир Танчик, які пропустили останні матчі дніпрян через травми.

Таким чином, у лазареті віце-чемпіонів УПЛ залишаються два хавбеки – Ігор Когут, якому провели операцію у Німеччині, а також Максим Третьяков.

До кінця 2023 року Дніпро-1 проведе три зустрічі в УПЛ – проти Чорноморця, Ворскли та Полісся.

Після 14 ігор Дніпро-1 набрав 30 очок та очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Полісся на один бал.