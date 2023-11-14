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Слова Юрія Берези після історичної перемоги Дніпра-1 над Шахтарем.

Почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза поділився враженнями від матчу 14-го туру УПЛ проти донецького Шахтаря (3:1).

"Прихід Юрія Максимова не просто дав нове життя грі Дніпра-1, а продовжив процес створення великої команди. Дніпро-1 був, є і буде постійним учасником єврокубків. Вважаю, що з цим тренером ми зможемо досягнути головної мети — гімну Ліги Чемпіонів на Дніпро-Арені, звичайно, після перемоги у війні.

Була не гра, а шахова комбінація, гра у футбольні шахи. Юрій Вільйович використав усі сильні сторони клубу. Всім відомо, що на сьогодні Шахтар — один з найсильніших клубів України, в першу чергу фінансово. Але робота тренера вийшла на перший план: його установки та завдання гравцям, це спрацювало і перемогли. Головний тренер Дніпра-1 — гарний футбольний шахіст, мотиватор і приємна людина. Я знав Максимова, як гравця, але тепер знаю як і тренера. Впевнений, що за ним велике футбольне тренерське майбутнє. І свої кубки Максимов ще підніме над головою і не тільки в Україні.

До матчу пожартував, щоб передав гравцям, якщо не переможуть, то поїдуть у першу штурмову роту (сміється).

Після матчу просто подякував йому за перемогу і попросив, щоб він подякував хлопцям за витримку, змістовий футбол та перемогу.

У нас була чорна смуга, пов’язана з попереднім тренерським складом, рішення щодо призначення якого було невдалим. А ось зараз є тренер, що відповідає духу команди. Такими ж були Михайленко і Йовічевіч. Дніпро-1 — це команда Максимова. Він — один з кращих варіантів, що у нас були перед призначенням, вважаю, що за ним майбутнє", — цитує Березу телеграм-канал Дніпрянин.

Шахтар — Дніпро-1 1:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ