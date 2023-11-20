Україна

Керманич Руху висловився про перемогу над Шахтарем у товариському матчі.

У рамках товариського матчу під час міжнародної паузи львівський Рух здобув перемогу над донецьким Шахтарем із рахунком 3:1.

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов поділився враженнями від цього протистояння.

"Це був дуже хороший спаринг проти флагмана нашого футболу, команди, яка нещодавно обіграла Барселону у Лізі Чемпіонів. Я задоволений, що ми змогли зіграти такий товариський матч.

Сьогодні вдалося реалізувати все, над чим ми працюємо на тренуваннях. Гравці дотримувалися всіх ігрових принципів, які сповідує Рух. Звісно, не обійшлося без помилок, але хлопці дослуховуються до порад, тож вони їх виправлять. Команда рухається у правильному напрямку і постійно додає.

Рух завжди хоче грати в агресивний футбол і тиснути на суперника. Ми не боїмося того, що у нас будуть відкриті зони позаду, бо робимо це свідомо, щоб команда пресингувала опонентів.

Молоді гравці повинні розвиватись і прогресувати. Лінія захисту без трьох гравців основи сьогодні добре відіграла – Холод, Кітела та Лях чудово відіграли і я задоволений тим, як вони діяли на полі, адже хлопці не дали Шахтарю створити гостроту біля наших воріт. Столярчук забив гол і решта футболістів також добре вийшли на заміну", — цитує слова Віталія Пономарьова офіційний сайт Руху.

Дивитися відео голів та огляд товариського матчу Рух — Шахтар ви можете на Football.ua.