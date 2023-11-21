Україна

Наставник Вереса підбив підсумки контрольного матчу.

Головний тренер рівненського Вереса Сергій Лавриненко прокоментував гру команди у переможному контрольному матчі з Колосом.

"Сьогодні ми не ставили собі за мету награвати склад. Намагалися, перш за все, зберегти ігровий тонус команди під час міжнародної паузи у чемпіонаті. А також — дати необхідну ігрову практику тим, хто мало грав в останніх матчах. Ігрова практика — це дуже важливий аспект підготовки. Також сьогодні дали черговий шанс проявити себе молоді. У Ковалівці зіграли Ростислав Баран, Роман Ковалюк, Олександр Савчук. Вони прогресують. Сподіваюся, ці та деякі інші молоді футболісти пройдуть з нами повноцінні зимові збори і невдовзі серйозно постукають у двері основної команди.

Сьогодні вперше після травми на полі у грі з’явився Віталій Дахновський. Символічно, що він отримав травму у виїзному матчі з Колосом і сьогодні на цьому ж стадіоні у Ковалівці він повернувся. Цим самим він також подолав своєрідний психологічний бар’єр. Фізичний стан Віталія не ідеальний. Але в нього є швидкість і він дуже небезпечний атакувальний гравець. Сподіваємося, він допоможе команді у грі з Металістом 1925.

Радий також за Жуліо Сезара. Він надійно зіграв в обороні, забив переможний гол — для захисника це вдвічі приємно. Жуліо пройшов непростий період адаптації до реалій українського футболу і зараз він серйозно допомагає команді.

Загалом, команда добре виглядає саме функціонально. Так треба вдосконалювати гру. Ніколи тренер на сто відсотків не може бути задоволений якістю гри. Завжди є, над чим працювати і що удосконалювати", — сказав наставник команди.

Верес переміг Колос з рахунком 1:0.