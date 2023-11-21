Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Італійський фахівець поділився своїми думками після виходу на чемпіонат Європи 2024 року.

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті прокоментував вихід "адзуррі" на чемпіонат Європи після нічийного результату у матчі відбору Євро-2024 проти України (0:0).

"Я чув, як ЗМІ говорили про наш страх, але вони мені говорили про нього з того моменту, як я сюди прийшов, і що ця гра має фундаментальне значення. Враховуючи те, що сталося в недавньому минулому з іншими турнірами, нам абсолютно необхідно було пройти кваліфікацію і нелегко грати у футбол, коли відчуваєш, як тиск дихає тобі в шию.

Нелегко прийти і одразу зробити правильний вибір. Деякі речі я дізнався тільки після того, як улаштувався на роботу, і тепер мені здається, що я знаю трохи більше. Я приїхав сюди, щоб пройти кваліфікацію, а не шукати виправдання на випадок, якщо ми цього не зробимо.

Тепер починається справжня робота, тепер я маю можливість по-справжньому приступити до роботи. Коли я погодився на цю роль, я знав, що кваліфікація є обов'язковою.

Україна — Італія. Наші оцінки

Ми хочемо бути якомога ближчими до того, що відбувається в клубах. Ми хочемо підтримувати контакт з гравцями, тому я не чекатиму до березня — я їздитиму в тренувальні центри, вечерятиму з ними і запитуватиму їхню думку. У нас у збірній є чудові гравці, і я хочу познайомитися з ними без тиску, пов'язаного з результатами. Гравцям є, що мені розповісти. З цього моменту ми також, можливо, будемо тренуватися за допомогою дрона, тому що нам потрібні всі відео з тренувань.

Нам потрібний був цей результат, щоб повернутися у футбол, який має значення. Без Євро було б важко розпочати процес зростання. Я попрошу організувати найскладніші товариські матчі, тому що багато гравців не мають великого досвіду на європейському рівні, то коли ж ще вони зможуть його накопичити?

Коли я прийшов я довідався про деякі важливі речі. Наприклад, у нас ніколи не було Алессандро Бонджорно, але він виявився чемпіоном. Ніколо Барелла — універсальний півзахисник.

У нас було лише два дні на відновлення після однієї гри до іншої – це небагато, і гравцям ніколи не доводилося тренуватися, нам доводилося пояснювати їм речі, поки вони на відпочинку.

Проти України потрібний був хтось сильний у повітрі, тож я випустив Скамакку. Він зіграв не на своєму рівні, але багато працював. Під час гри матч ставав фізичнішим, футболу було дуже мало, це була постійна боротьба за м'яч.

Падіння Мудрика у нашому штрафному? Крістанте поставив ногу поруч із ногою Мудрика, вона була поруч, але не торкалася його. Мудрик пройшов цей момент і намагався знайти контакт", — наводить слова Спаллетті Football-Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна — Італія.