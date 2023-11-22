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Розбір гри відбору на Євро-2025 від Констянтина Вівчаренка.

Захисник збірної України U-21 Костянтин Вівчаренко прокоментував перемогу над Азербайджаном у відборі на Євро-2025.

Про матч з Азербайджаном

"Очікував, що з перших хвилин вони бігтимуть вперед, а вони відійшли назад. У нас було багато простору, моментів у першому таймі, особливо у перші хвилини. Добре, що забили у цей проміжок".

Нас, крайніх захисників, просили робити флангові передачі. Момент у Кучерявого, який він не реалізував? Напихав йому, як він не забив. Хочу гольову передачу віддати (сміється)".

Про те, що зіграв повний матч

"Напевно, так, дуже щасливий, що зіграв увесь матч, давно не грав. Дякую тренерському штабу за довіру і, звісно, дуже радий за перемогу. Сидіти важче, ніж грати. Різні емоції, тому краще грати.

Мою гру є кому оцінювати, є тренерський штаб. Робив усе від себе можливе, що просив тренерський штаб".

Про різницю від гри за збірну та клуб

"У нас зараз немає вболівальників, тому грати за клуб та збірну — це різні емоції. Бо ти представляєш свою країну, вболівальників. Дякуємо фанам, що прийшли підтримати нас у цей час".

Про Унаї Мельгосу

"Звісно, він дуже класний тренер, ми бачимо по результатам, йдемо на першому місці. Будемо надалі виконувати його вимоги та далі перемагати. Є ще над чим працювати, що покращувати, тому, думаю, з кожним збором будемо покращувати нашу гру", — передає слова Вівчаренка Суспільне Спорт.