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Наставник "гірників" поділився своїми думками після гри з Полісся.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти житомирського Полісся (0:0).

"Я ніколи не говорю про арбітрів після гри. Цей матч був важким, і іноді арбітрам також важко судити в таких іграх. Вони роблять все можливе, і це все, що я можу сказати. Вибачте, я ніколи не кажу нічого про арбітрів після гри і поважаю їх.

Суперечка між Степаненком та Матвієнком? Я можу це прокоментувати. Мені подобається, коли гравці розмовляють один з одним, коли вони мають зворотній зв’язок, бо це демонструє мені, що вони грають у відмінному настрої і що всередині команди гарна атмосфера, тому що вони всі хочуть перемагати. Вони обидва переможці, вони дають один одному оцінку щодо певних ситуацій, і це дуже добре, мені це подобається. Це хороший знак, бо якщо гравці не спілкуються, то це погано. Тож вони хочуть допомогти один одному на майбутнє.

У нас було багато шансів, і тільки одна команда заслуговувала на перемогу – це Шахтар. Ми грали дуже добре, і я не можу ні в чому звинувачувати своїх гравців, за виключенням того, що вони не забили один гол. Ми створюємо багато моментів, але іноді футбол буває несправедливим, і сьогодні – цей випадок.

Ми повинні робити висновки з таких ситуацій у тому сенсі, що нам треба було реалізувати одну з цих чотирьох, п’яти, шести чудових нагод, що в нас були, тож одна з цих нагод має призвести до гола, тоді ти перемагаєш. Фактично в цьому і полягає гра. Одна команда заслуговувала перемогти – Шахтар. На жаль, ми не забили, тому отримали нічию.

Попри те, що сьогодні ми не перемогли, це не зіпсувало для мене враження про гру, бо, ще раз повторюся, мені подобається те, як моя команда поводилася на полі, особливо враховуючи обставини: у нас був лише один день, щоб щось зробити і підготуватися, чимало гравців, які багато грали і подорожували, повернулися після міжнародної паузи. І те, як вони виступили, їхнє ставлення, сили, які вони вклали в цю гру, – це було досить непогано. На жаль, ми не забили гол і зіграли внічию.

Травма Коноплі? Для нас це, звісно, був поганий момент, бо не хочеться втрачати гравця основи після п’яти хвилин. І я думаю, що травма серйозна, тому що він міцний футболіст і не вийде з гри просто так. Ми точно не знаємо, у чому полягає проблема, напевно, дізнаємося більше завтра. Для нього справи виглядають не дуже добре. Водночас гравець, що замінив його, Гочолеішвілі, гарно впорався і доклав багато зусиль під час гри", - наводить слова Пушича прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Полісся.