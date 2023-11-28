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Форвард дніпрян поділився своїми думками після гри з Чорноморцем.

Нападник Дніпра-1 Олександр Філіппов прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Чорноморця (5:2), у якому він забив гол та був замінений через травму.

"Стислі враження, начебто і перемогли, але так як рахунок розвивався – було 3:2 і ми у більшості грали десь з 30 хвилини, тому за рахунку 3:1 повинні були більш спокійніше грати. Але добре, що все так закінчилося – ми забили два голи і вдалося закрити гру.

Щодо заміни у перерві, то так, отримав не те що сильно болючу травму, але трішки мене підкосили. Після цього я вже не міг ні нормально бігати, ні ривок робити, тому краще нехай хтось свіжий вийде, чим я буду діяти тільки на 50 відсотків. І ви бачите, що Володя Танчик вийшов на заміну, віддав результативну передачу і забив гол, тому він молодець. Вітаю його і всю команду з перемогою.

Мій гол? Таку комбінацію не відпрацьовуємо. Добре, що Вовчик Адамюк побачив, що я залишився у штрафному майданчику майже один, точніше один в один, і була гарна можливість розгорнутися і пробити. Добре, що все так вийшло і вдалося забити гол.

Дніпро-1 — Чорноморець 5:2 Відео голів та огляд матчу

Травма виглядає не зовсім приємно, але я гадаю, що все буде добре. Попереду є чотири-п’ять днів до наступного матчу проти Ворскли і буду робити все можливе, і плюс у нас гарні лікарі, які також зроблять усе можливе для мого найшвидшого повернення.

Ви бачите, що в матчі щось вдавалося. Зазвичай у нас трошки краще виходило і контроль м’яча у попередніх матчах був краще, але зараз і Чорноморець десь високо пресингував, багато володів м’ячом, але потім допомогло вилучення і добре, що ми продовжуємо нашу переможну ходу", - наводить слова Філіппова прес-служба клубу.

Раніше Football.ua проаналізував і підбив підсумки матчів минулого 15 туру УПЛ.