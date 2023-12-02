Україна

Хавбек житомирського клубу поділився своїми думками після гри з Вересом.

Півзахисник Полісся Борис Крушинський прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти Вереса (1:1).

"Нам не все вдавалось, забили один гол, але розконцентрація в кінці і пропустили. Але нічого страшного не сталось, ми готуємось далі до наступного матчу.

Ми знали, що Верес грає до кінця, тому очікували, але десь не дограли, тому і рахунок такий 1:1. Але забули і поїхали до Житомира.

На нас очікує ще одна важлива гра, тим більше, що Дніпро-1 є лідером станом на зараз. Будемо налаштовуватись і впевнений, що нас чекатиме цікавий матч", - наводить слова Крушинського прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся — Верес.