Україна

Новачок харківського клубу поділився думками про свій перехід.

Новоспечений нападник Металіста 1925 Реймонд Фрімпонг Овусу прокоментував свій перехід у харківський клуб.

"Зараз у мене все добре. Я був в Україні минулого року. Через початок війни я поїхав, але зараз я повернувся знову. Зараз все нормально. Україна дійсно дуже гарна країна, щоб тут бути. Як на мене зараз, коли я приїхав, то на вулицях не так багато людей, як раніше. Але, я вважаю, що для мене все гаразд в Україні.

У цій команді хороші гравці, я знаю, пам’ятаю цих футболістів. Тож окрім якісних гравців, хороший тренер, відтак я вважаю, що нам вдасться фінішувати в топ-5, якщо для нас все складатиметься добре в цьому сезоні.

Я розмірковував, побоювався, але я прибув до країни, на власні очі пересвідчився, що тут, де я перебуваю, все спокійно, мирно. Де відбуваються матчі немає бойових дій. В Україні гарні люди. Привітні, завжди можна звернутися до когось. Відтак, дійсно дуже хороші люди.

Моя улюблена позиція — центрфорвард. Також я можу діяти на позиції лівого вінгера, й інколи мені доводилося грати також справа в атаці.

Зараз я вже певний час перебуваю з командою, тренуюсь. Я думаю, що в мене все гаразд. Я готовий грати. Якщо тренер довірить мені таку можливість – зіграти, я буду це робити. Але ж обираю не я, це робить тренер.

Мій улюблений гравець – це Садіо Мане, тому що він, як і я, може зіграти, як центрфорварда, так і лівого вінгера. Тому я дивлюсь за його грою, намагаюся навчатися найкращого. Садіо Мане дуже хороший гравець. Вболіваю за Манчестер Юнайтед, ну і, звісно, за Металіст 1925 – це також хороша команда.

Коли в мене є вільний час, то я люблю ходити на пляж. Можливо, взяти з собою якусь книжку. Можна піти до музею. В Україні багато цікавих музеїв, таким чином я можу дізнатися більше про Україну, її історію. Тож, у вільний час можу піти в музей", - наводить слова Овусу прес-служба клубу.

Свій найближчий матч Металіст 1925 проведе проти донецького Шахтаря. Гра відбудеться завтра, 3 грудня, о 17:00 за київським часом.