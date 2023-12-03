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Керманич Дніпра-1 прокоментував поразку від Ворскли.

Дніпровський Дніпро-1 у рамках шістнадцятого туру української Прем’єр-ліги в домашньому матчі зазнав поразки від полтавської Ворскли.

Дніпро-1 — Ворскла 1:2 Відео голів і огляд матчу

Головний тренер СК Юрій Максимов після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Забили швидкий гол. Настанова була накривати захисників, але щось пішло не так. Не зрозумів хлопців, що саме відбулось… Вони давали захисникам тримати м’яч, розпочинати атаки, а самі опустились і дали шанси супернику контролювати м’яч.

Гравці Ворскли відчули, що можуть грати і потім вже гра перевернулась в інший бік. Ну що ж, це — футбол. Будемо рухатися далі.

Кожен із хлопців виходить на поле, щоб грати. Я задоволений тими футболістами, що є в нас у команді, але такий футбол, що щось пішло не так.

Вигравали, усе було добре, але після голу віддали м’яч, сіли в оборону і пропустили два голи.

Скажімо так, сьогодні був не наш день. До цієї зустрічі хлопці грали, як ми й планували. Будемо спілкуватися з ними, чому сьогодні так сталося.

У нас попереду ще один гостьовий матч. Скоригуємо склад, можливо хлопці вже десь підсили. Будемо думати", — заявив український фахівець.

У наступному турі дніпровський Дніпро-1 гостюватиме в житомирського Полісся.