Україна

Хавбек харківського клубу поділився своїми думками перед грою з Шахтарем.

Півзахисник харківського Металіста 1925 Ярослав Мартинюк прокоментував майбутній матч УПЛ проти донецького Шахтаря.

"Шахтар це чемпіон України, але ми будем виходити на поле і робити те, що готували протягом тижня. Ми поважаємо Шахтар, як і будь-яку команду чемпіонату, чи будуть вони змучені фізично або ж психологічно? Можливо, гра покаже на що ми здатні.

При новому тренері гра Шахтаря змінилась, це однозначно. Тепер їхня гра нагадує той період, коли команду тренував Де Дзербі. Видно, що гравці отримують задоволення від гри, чого вартує тільки перемога над Барселоною.

Найбільший кілометраж у команді, хоча мені вже 34 роки? Секрету ніякого немає, позиція на полі вимагає постійно бути в русі. Якщо зупинишся, команда суперника буде більше з мʼячем. Без мʼяча грати ніхто не хоче.

Насичена осіння частина сезону: зміна інвестора, відставка головного тренера, не завжди об'єктивне суддівство? Звичайно важка ситуація була тоді, коли ми не знали, що буде з клубом. Але навіть в тій ситуації ми все робили на тренуванні, щоб не занепадати духом. Ще більше ми робили в іграх, щоб здобувати перемоги. Звичайно, можливо не завжди були позитивні результати, але це футбол.

Кожен з нас, хто працює в клубі Металіст 1925, дякує новому інвестору, який почав інвестувати в клуб. Ми зі свого боку будемо робите все, щоб результати команди були тільки хорошими. На рахунок тренера, він хороша, порядна людина. Наскільки я знаю, він пішов сам, захотів змінити місце роботи, або можливо не знав, чим він нам може допомогти на цьому етапі.

Про суддів можна говорити багато, майже в кожному нашому турі вони припускаються помилок, які, на жаль, впливають на кінцевий результат команди. Звичайно це дуже болісно бʼє по нас, навіть з допомогою VAR не завжди приймаються правильні рішення. Не знаю, можливо це людський фактор, або вони не вміють правильно користуватись цією системою. Молодь реагує на все це негативно, всі дивляться іноземні чемпіонати і там все чітко, не так як в нас. Психологічних робіт ніяких не проводили.

Це мене Львів — це рідне місто, тут проживаю я зі своєю чудовою сімʼєю. Приїжджаючи до Львова з командою, завжди хочеться тільки перемагати. Спогади, звичайно, про Карпати і Рух, як колись з Карпатами ми грали в єврокубках... Ці емоції, вболівальників ти не зможеш забути ніколи. З Рухом ми виходили до Премʼєр-Ліги, це також залишиться в моєму серці назавжди, але зараз я повністю віддаю всі сили за команду Металіст 1925.

Дуже болісно, що ми не можемо грати матчі в Харкові, для своїх глядачів, відчувати їхню підтримку і святкувати перемоги разом. Хотів би подякувати нашим захисникам, які боронять нашу державу Україну. Завдяки їм ми можемо займатися своєю улюбленою справою — грати у футбол", — наводить слова Мартинюка прес-служба УПЛ.

Нагадаємо, матч Шахтар — Металіст 1925 відбудеться сьогодні, 3 грудня, о 17:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.