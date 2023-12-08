Україна

Наставник львівської команди поділився своїми думками перед грою з Ворсклою.

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов прокоментував підготовку своєї команди до майбутнього матчу УПЛ проти полтавської Ворскли.

"Ми готуємось до серйозного поєдинку і розбираємо гру Ворскли. Полтавці – хороша команда, яка на початку сезону представляла Україну в єврокубках. Тоді, мабуть, їм було складно як у плані фізичної підготовки, так і з інших об’єктивних обставин, тому вони ще не були на піку своєї форми. Втім зараз наш суперник набрав хід – у попередньому турі Ворскла перемогла Дніпро-1 і загалом команда демонструє якісні результати. Це буде непростий матч для нас.

Проте для нас кожна гра важлива і необхідно, аби Рух дотримувався своїх ідей та діяв на полі з позиції сили, грав в агресивний футбол. Не всі матчі вдалося провести стабільно на хорошому рівні, було кілька провальних поєдинків, але це – закономірний процес під час формування команди. Водночас вистачало і цікавих та якісних поєдинків у виконанні нашої команди і помітно, що гравці прогресують.

Молодь не завжди стабільна, втім ці невдачі є хорошим уроком для них. І гравці, і тренерський штаб роблять висновки після кожного поєдинку і намагаємось зробити так, аби не повторювати їх у майбутньому. Головне, аби хлопці вчасно це усвідомили, проводили правильний аналіз своїх дій і професійно ставились до своїх обов’язків", — наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Ворскла – Рух відбудеться у неділю, 10 грудня, о 13:00 за київським часом.