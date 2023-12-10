Україна

Коментар тренера Ворскли після гри з Рухом.

Головний тренер Ворскли Віктор Скрипник – про нічию з Рухом (1:1) в матчі УПЛ.

"Складні умови, але подяка хлопцям обох команд, які грали як уміють. Хотілось забитими першим, потім би наш суперник відкривався б, вибігав уперед, а ми мали б простір. Однак ми зіграли 1:1.

Коли ти пропускаєш, а потім відігруєшся, то це, напевно, позитив. Якщо пропускаєш і граєш унічию, то напевно негатив. Ми показали характер, показали, що ми це вміємо. Хотілось виграти, але маємо, що маємо.

Ми грали проти команди, яка також уміє грати. Ми мали 2 – 3 непоганих моменти, коли могли забити з меж штрафного майданчика. Грати лише за рахунок дальніх ударів – неправильно", — сказав тренер.