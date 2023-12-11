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Захисник Руху прокоментував нічию проти Ворскли.

Напередодні львівський Рух зіграв унічию на полі полтавської Ворскли в рамках сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Ворскла — Рух 1:1 Відео голів і огляд матчу

Захисник "жовто-чорних" Віталій Роман прокоментував виступ команди після завершення гри.

"Нічия — закономірний результат, адже і в Руху, і у Ворскли були небезпечні моменти. Ми грали на поганому газоні — поле було дуже м’яке. Але хлопці витримали це навантаження і демонстрували непогану гру, удавалось вигравати підбір м’яча — це було дуже важливо. Також було багато боротьби, тож сьогодні результат саме такий.

Ворскла наприкінці гри почала насідати і знайшла свій момент та зрівняла рахунок. Ми ж не до кінця були сконцентровані у тому епізоді, тому й пропустили гол.

Полтавці — дуже хороша команда й у другому колі вони боротимуться за високі місця. Можливо, через єврокубки вони не добрали очки на старті сезону, але зараз Ворскла набрала хороший хід.

Загалом якщо оцінювати першу частину сезону, то Рух спрогресував, але нам ще є куди рости. На зборах ми працюватимемо, аби піднятись ще вище у турнірній таблиці", — заявив український виконавець.

Наступний матч львівський Рух проведе вдома проти житомирського Полісся наприкінці лютого 2024 року.