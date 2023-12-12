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Наставник "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Оболонню.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Оболоні (2:0).

"Ми зібралися з командою, до роздягальні завітав президент клубу, він сказав декілька слів. Після цього я з хлопцями переговорив. В принципі, нічого особливого не відбулося, єдине, що ми привітали всіх з перемогою, я подякував хлопцям за той відрізок часу, який я з ними почав працювати у якості виконувача обов’язки головного тренера, побажав їм плідно провести період відпустки, побажав здоров’я рідним, близьким коханим, щоб всі були здорові, щоб якнайскоріше прийшов мир, щоб ми закінчили цю війну, безумовно, закінчили перемогою.

Також я акцентував увагу на тих моментах, які допомогли нам в останніх чотирьох матчах здобути чотири перемоги. Це бажання, розуміння, відповідальне ставлення як до тренувального процесу, так і до себе, і та мотивація, з якою вони виходили на футбольне поле не тільки під час матчів, а і на тренування.

Майже місяць команда буде у відпустці, однак це не означає, що гравці нічого в цей час не робитимуть. Вони отримають індивідуальні завдання. З другої половини відпустки вони мають готувати себе для того, щоб вони починали командні тренування не з нуля. Команда збирається 12 січня, спершу будуть проведені медобстеження у двох групах. Протягом тижня ми будемо готуватися в Києві, потім поїдемо на збори до Туреччини.

Чи плануються у міжсезоння якісь підсилення? З приводу детальних умов мого контракту – ми навіть не встигли це обговорити. Щодо підсилення – ми маємо деякі напрацювання, але поки про це зарано говорити.

Зміни у тренерському штабі? До нас приєднається Сергій Федоров, який у першій половині сезону працював з командою U-19.

Перед грою я попереджав хлопців, що нам дуже складно даються матчі з Оболонню, це київське дербі. Команди вийшли на гру дуже мотивовані. Хочеш не хочеш, а статус останнього матчу року впливає на гру завжди. Подивіться на інші останні матчі першої частини сезону УПЛ. Ми налаштовували команду на важку гру, вказували, за рахунок чого грає наш суперник, які має сильні сторони. Мали забивати в першому таймі, мали можливості для цього. Не реалізували, почали трохи нервувати, не вистачало терпіння.

Над емоційною складовою теж будемо працювати, гравці мають спокійніше грати, впевненіше діяти, не боятися брати на себе ініціативу, проявляти себе. Але при цьому розуміти гру, розуміти, в чому ми маємо перевагу, як її використовувати. За короткий проміжок часу складно зробити великі зміни в команді. Мені треба було психологічно гравців підготувати, аби вони вийшли, в першу чергу, з емоційної кризи. Впевнений у тому, що якби ми в першому таймі реалізували принаймні один момент з тих, які ми створили, гра була би набагато спокійнішою", — наводить слова Шовковського прес-служба клубу.

Зазначимо, що відразу після столичного дербі Шовковського затвердили у якості головного тренера Динамо.