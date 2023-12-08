Україна

Обидва футболісти провели свої соті матчі в УПЛ у складі київського клубу.

Київське Динамо у перенесеному матчі української Прем'єр-ліги обіграло харківський Металіст 1925 (4:2).

У цьому матчі взяли участь захисник Олександр Караваєв та півзахисник Микола Шапаренко.

Для обох футболістів це був ювілейний сотий матч у чемпіонатах України у футболці київського клубу.

Таким чином, кількість гравців Динамо, які провели 100 і більше ігор за столичний клуб, збільшилась до 41 футболіста.

За 100 поєдинків в УПЛ Шапаренко забив 14 голів, а на рахунку Караваєва чотири м'ячі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо – Металіст 1925.