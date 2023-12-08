Обидва футболісти провели свої соті матчі в УПЛ у складі київського клубу.
Микола Шапаренко, ФК Динамо Київ
08 грудня 2023, 11:22
Київське Динамо у перенесеному матчі української Прем'єр-ліги обіграло харківський Металіст 1925 (4:2).
У цьому матчі взяли участь захисник Олександр Караваєв та півзахисник Микола Шапаренко.
Для обох футболістів це був ювілейний сотий матч у чемпіонатах України у футболці київського клубу.
Таким чином, кількість гравців Динамо, які провели 100 і більше ігор за столичний клуб, збільшилась до 41 футболіста.
За 100 поєдинків в УПЛ Шапаренко забив 14 голів, а на рахунку Караваєва чотири м'ячі.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо – Металіст 1925.