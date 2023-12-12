Україна

Наставник "пивоварів" поділився своїми думками після гри з "Динамо".

Головний тренер столичної Оболоні Валерій Іващенко прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти київського Динамо (0:2).

"Складна гра, було раннє вилучення нашого гравця, після чого нам довелося перелаштовуватися. Ми внесли певні корективу. За самовіддачу я подякував хлопцям. Вони молодці попри всі ті моменти, які були у грі.

Чому жорстко? Це футбол, а не балет. Динамо теж моментами грало жорстко, це футбол. Були червоні картки, в першому епізоді ми навіть не сперечалися. Немає питань. А при першого голі, який нам зарахували, був фол на Прокопенку. Однак судді чомусь дивилися щодо офсайду. А на фол чомусь не зважали. Всі ми емоційні люди, хлопці завелися. Це нормальні речі, бо ми всі живі люди. Таке трапляється у футболі.

Багато карток і з чим це пов’язано? Є напруга, є гра. В Англії дають грати, а у нас за кожен дотик дають жовту. Я не знаю, з чим це пов’язано. Це треба питати у тих, хто роздає ці картки. Є моменти, які дійсно тягнуть на жовту, але трактування в різні сторони різне. Проти однієї команди це так трактують, проти іншої – по-іншому. З чим це пов’язано? Питання до тих, хто дає картки.

Я думаю, ми в цьому сезоні вже достатньо ігор зіграли проти Динамо, хлопці знають як грати, а проти таких команд тим паче не треба мотивувати. У Кубку – так, ми готувалися. Сьогодні були непрості умови для підготовки, погодні умови заважали, але виходили з того, що є. Претензій немає. Хлопці намагалися, попри меншість, старалися грати у футбол.

Підсумки першої половини сезону? Звісно, треба ставати кращими. Перша частина сезону показала наші плюси і мінуси. Треба корегувати деякі моменти. Аби набирати бали, потрібно підсилюватися. Журналісти ще раніше писали про те, що ми десь відстаємо на трансферному ринку. Ми намагалися працювати з тими хлопцями, які є в обоймі, але будемо працювати. Є позитивні моменти, десь нам просто не вистачало майстерності і досвіду. Деколи заважали амбіції. Налаштування є, але не вистачало майстерності, що заважало нам краще зіграти з м’ячем. Втрачали багато м’ячів через технічний брак. Це треба виправляти. Це наслідок кваліфікації футболістів. Будемо працювати над цим, виправляти і готуватися до весняної частини", — наводить слова Іващенка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо — Оболонь.