Україна

Крім них, на нагороду претендують ще троє футболістів.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про старт голосування за найкращого гравця "біло-синіх" за підсумками грудня.

На нагороду претендують п'ятеро футболістів – півзахисники Назар Волошин, Беніто, Віталій Буяльський та Микола Шапаренко, а також нападник Владислав Ванат.

Минулого місяця команда Олександра Шовковського провела два матчі в УПЛ, у яких здобула дві перемоги – над Металістом 1925 (4:2) та Оболонню (2:0).

Проголосувати за одного з кандидатів можна в офіційному Telegram-каналі клубу.

Після 14 ігор Динамо набрало 28 очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від лідируючого Кривбасу на шість балів, але маючи три гри в запасі.