Суперником "біло-синіх" буде польська команда.
Легія - Динамо, ФК Динамо Київ
22 грудня 2023, 13:33
Польська Легія із Варшави на своєму офіційному сайті оголосила про проведення товариського матчу із київським Динамо.
Матч пройде в рамках навчально-тренувальних зборів, що відбудуться у Туреччині. Зустріч запланована на 29 січня.
Після 19 турів Легія посідає п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Польщі, а кияни йдуть п'ятими в УПЛ.
Нагадаємо, футболісти Динамо вийдуть із відпустки 12 січня. Інші суперники киян стануть відомі пізніше.