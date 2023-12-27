Україна

На заповітну нагороду претендують десять гравців "біло-синіх".

Київське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про старт голосування за найкращого гравця "біло-синіх" за підсумками 2023 року.

На нагороду претендують десять футболістів – воротар Георгій Бущан, захисники Олександр Караваєв, Владислав Дубінчак та Денис Попов, півзахисники Назар Волошин, Віталій Буяльський, Володимир Бражко та Сергій Сидорчук, а також двоє нападаючих – Андрій Ярмоленко та Владислав Ванат.

Проголосувати за одного із кандидатів можна в офіційному Telegram-каналі "біло-синіх".

Зазначимо, що за підсумками 2022 року найкращим гравцем Динамо було визнано Віталія Буяльського.

Після 14 ігор Динамо набрало 28 очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.