Реакція футбольного світу на ракетний обстріл України.
Наслідки влучання російської ракети в будинок у Одесі, фото - інстаграм Шахтаря
29 грудня 2023, 13:50
Донецький Шахтар прокоментував терористичний акт росії, яка вночі та вранці 29 грудня здійснила черговий масований ракетний обстріл України.
"Уранці російські окупанти й терористи атакували Україну приблизно 110 ракетами. Є влучання в пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки.
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За попередніми даними МВС України, станом на 10:30, відомо про 12 загиблих і понад 75 поранених* унаслідок ракетної атаки ворога.
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Увесь світ повинен бачити, як Росія продовжує нищити мирне населення України", — йдеться у повідомленні клубу на сторінці в інстаграмі.
* — наразі (на 13:30) відомо про 16 загиблих, 97 поранених, серед яких щонайменше двоє дітей — 6 та 8 років.