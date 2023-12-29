Україна

Реакція футбольного світу на ракетний обстріл України.

Донецький Шахтар прокоментував терористичний акт росії, яка вночі та вранці 29 грудня здійснила черговий масований ракетний обстріл України.

"Уранці російські окупанти й терористи атакували Україну приблизно 110 ракетами. Є влучання в пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки.

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За попередніми даними МВС України, станом на 10:30, відомо про 12 загиблих і понад 75 поранених* унаслідок ракетної атаки ворога.

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Увесь світ повинен бачити, як Росія продовжує нищити мирне населення України", — йдеться у повідомленні клубу на сторінці в інстаграмі.

* — наразі (на 13:30) відомо про 16 загиблих, 97 поранених, серед яких щонайменше двоє дітей — 6 та 8 років.