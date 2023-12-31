Україна

Нова орендна угода з футболістом буде розрахована на 2024 рік.

Півзахисник донецького Шахтаря Майкон продовжить виступати у чемпіонаті Бразилії за Корінтіанс. Про це повідомляє Globo.

За інформацією джерела, клуби домовилися про продовження орендної угоди на 2024 рік.

Також наголошується, що бразильський клуб сплатить оренду футболіста, заплативши фіксовану суму "гірникам". Ця сума становитиме близько 500 тисяч доларів.

При цьому Шахтар відмовився від обміну Майкона на півзахисника Роні.

Раніше була інформація, що 26-річний бразилець не хоче повертатися в Україну через війну і "гірники" пішли йому назустріч.

Додамо, що контракт Майкона із Шахтарем розрахований до грудня 2025 року.

Цього сезону Майкон провів 58 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав чотири асисти.