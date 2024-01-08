Україна

До тренерського штабу полтавського клубу увійшли чотири нові спеціалісти.

Полтавська Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила, що новий головний тренер команди Сергій Долганський визначився зі своїми помічниками у тренерському штабі.

До тренерського штабу колишнього воротаря полтавців увійшли Вадим Сапай, В'ячеслав Нівінський, Олександр Ситник та Юрій Шевчук, який відповідатиме за роботу голкіперів.

Також зазначається, що вже незабаром полтавська команда вирушить до Туреччини, де проведе навчально-тренувальні збори в рамках підготовки до другої половини сезону.

Після 17 турів Ворскла набрала 23 очки та посідає сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ.