Полтавська команда проведе шість спарингів, а ще два суперники можуть стати відомими пізніше.
Гравці Ворскли, ФК Ворскла
10 січня 2024, 10:51
Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила імена суперників, з якими полтавці зіграють на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Суперниками команди Сергія Долганського стануть команди з Азербайджану, Казахстану, Косова, Узбекистану, Польщі та Північної Кореї.
Графік контрольних матчів Ворскли в Туреччині:
Також зазначається, що 6 та 15 лютого можливі ще два спаринги, а суперники стануть відомі пізніше.
Раніше стали відомі помічники нового головного тренера Ворскли, яка посідає сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ.