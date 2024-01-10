Україна

Полтавська команда проведе шість спарингів, а ще два суперники можуть стати відомими пізніше.

Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила імена суперників, з якими полтавці зіграють на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперниками команди Сергія Долганського стануть команди з Азербайджану, Казахстану, Косова, Узбекистану, Польщі та Північної Кореї.

Графік контрольних матчів Ворскли в Туреччині:

Також зазначається, що 6 та 15 лютого можливі ще два спаринги, а суперники стануть відомі пізніше.

Раніше стали відомі помічники нового головного тренера Ворскли, яка посідає сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ.