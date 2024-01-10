Україна

Тяжка втрата для футболіста молодіжної команди "гірників".

Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив, що захищаючи Україну у війні проти росії, трагічно загинув Сергій Огарков – батько гравця молодіжної команди "гірників" Миколи Огаркова.

51-річний Сергій воював на одному із найскладніших напрямків фронту під Бахмутом та мав позивний Шахтар.

Родина Огаркових родом з Добропілля, Донецька Область. Микола приєднався до академії Шахтаря у 13 років та наразі є гравцем збірної України U-17.

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