Тяжка втрата для футболіста молодіжної команди "гірників".
Сергій Огарков, ФК Шахтар
10 січня 2024, 13:51
Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив, що захищаючи Україну у війні проти росії, трагічно загинув Сергій Огарков – батько гравця молодіжної команди "гірників" Миколи Огаркова.
51-річний Сергій воював на одному із найскладніших напрямків фронту під Бахмутом та мав позивний Шахтар.
Родина Огаркових родом з Добропілля, Донецька Область. Микола приєднався до академії Шахтаря у 13 років та наразі є гравцем збірної України U-17.
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