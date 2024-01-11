Україна

Український захисник підбив підсумки першої половини сезону.

Колишній захисник Миная Дмитро Нємчанінов прокоментував першу половину сезону у закарпатському клубі.

"Я не можу відповісти на 100%, чому немає перемог. Одна річ, якби ми були якимись приреченими, як, наприклад, минулого сезону Львів, який відверто йшов на виліт. Багато хто казав, що тепер Минай – головний претендент на виліт. Але якщо проаналізувати ігри, то в багатьох ми не заслуговували на поразку чи навіть на нічию. Я не дуже в це вірю, але нам десь бракувало фарту. А також майстерності, класу і досвіду футболістів.

Перший тур з Динамо. Цілком гідна гра у нашому виконанні, забили першими, Динамо зрівняло рахунок і повело. Йдемо на перерву. Точно можна сказати, що гра у нас виходила, всі експерти це зауважували. Казали, що Минай не грає просто на відбій. Ми цілком могли би відігратися і завершити внічию. Але потрібно було зберігати здоровий глузд. Нам Шаран казав: "Чекайте свої моменти до останнього, не лізьте!". А ми розкрилися і Динамо на класі забило ще більше. Одразу в другому турі вийшла провальна гра з ЛНЗ.

Позитивні емоції? Гра з Металістом 1925 на виїзді. Гра складалася не дуже, але ми мали 100% момент, коли Вишневський не реалізував вихід віч на віч. Забив би – ми перемогли би. Замість цього суперник забив, коли їх гравець перебував у офсайді, VAR не працював і ми втратили очки через помилку арбітра.

Далі – матч з Колосом. Тренери акцентували увагу, що ми добре граємо на стандартах. Але ми повністю провалили перший тайм і двічі пропустили зі стандартів. По перерві ми вийшли в меншості, але Колосу було дуже важко. Фесюн творив дива у воротах. Тобто другий тайм можемо занести собі в актив", — наводить слова Нємчанінова УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Нємчанінов покинув Минай 6 грудня, але потім з'явилася інформація, що він може повернутися до клубу. У першій половині сезону він провів 15 матчів без результативних дій.

Після 15 ігор Минай набрав лише шість очок і посідає останнє, 16 місце у турнірній таблиці УПЛ.