Україна

Також закарпатську команду залишив тренер воротарів.

Минай на своєму офіційному сайті оголосив про відхід двох півзахисників — Валерія Рогозинського та Міхаіла Гечева.

Угоди з обома футболістами було розірвано за взаємною згодою сторін.

28-річний українець Рогозинський виступав за Минай з літа 2022 року. На його рахунку 41 матч та одна результативна передача.

Гечев приєднався до клубу із Закарпаття взимку цього року. З того часу 26-річний молдаванин провів 29 матчів, у яких забив один гол та віддав один асист.

Також Минай попрощався з тренером воротарів Андрієм Новаком, контракт із яким також був розірваний за взаємною згодою сторін. 35-річний фахівець працював у клубі із січня 2022 року.

Таким чином після першої половини сезону УПЛ Минай залишили вже 11 футболістів.