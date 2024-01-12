Україна

Роман Дебелко розповів про перші тренування на зимовому зборі.

Нападник Кривбасу Роман Дебелко прокоментував повернення до роботи після зимової відпустки.

"Радий всіх бачити, скучив за командою. У відпустці вдалось навідати батьків. Майже увесь інший час тренувався за програмою тренерів.

Розуміємо, що бігова робота нам тільки на користь. Всі хлопці працюють у хорошому темпі. Так, легко, точно нікому не буде, але це збори. Хочеться дуже добре підготуватись до другого півріччя, без травм.

Ну і, звичайно, можливістю тренуватись та грати завдячуємо нашим захисникам, нашим Збройним Силам України. Наразі можемо виконувати ту роботу, яку любимо. Будемо намагатись радувати наших фанатів, вболівальників, які зараз на передовій, перемогами", — наводить слова Дебелка прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Кривбас визначився ще із трьома суперниками на зборі.