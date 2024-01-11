Україна

Команда Юрія Вернидуба готуватиметься в Іспанії.

Стали відомі ще три суперники Кривбасу на навчально-тренувальних зборах в Іспанії в рамках підготовки до другої половини сезону.

25 січня пройде поєдинок проти угорського Ференцвароша. Потім 3 лютого відбудеться матч із датським Хорсенсом і 6 лютого пройде гра з дублем Брентфорда.

Кривбас відправиться на збори 13 січня. Загалом команда Юрія Вернидуба проведе в Іспанії 10 контрольних матчів.

Раніше було відомо, що Кривбас зіграє проти польського Пяста (28 січня), датського Віборга (10 лютого) та іспанського Реала Мурсії (13 лютого). Пошук інших спаринг-партнерів триває.

Раніше Кривбас підписав першого зимового новачка, яким став Єгор Твердохліб, який раніше виступав за Минай.